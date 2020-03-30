2020-03-30T03:53:08+03:00
Общество

Двум кузбасским семьям вручили технику для дистанционной учебы

Это стало возможно благодаря акции «Цифропомощь»
Екатерина РОМАНОВА
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Двум кузбасским семьям вручили технику для дистанционной учебы. ФОТО: пресс-служба департамента образования Кемеровской области.Двум кузбасским семьям вручили технику для дистанционной учебы. ФОТО: пресс-служба департамента образования Кемеровской области.
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Школьники сразу из двух многодетных семей из города Прокопьевска и из Топкинского района получили возможность учиться дистанционно. благодаря акции «Цифропомощь» у них теперь есть стационарные компьютеры.

Каникулы у кузбасских школьников продлили на неделю из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Однако после окончания каникул ребята в течение еще недели будут оставаться дома, а образование будут получать дистанционно. Для того, чтобы каждый ребенок смог учиться, в Кузбассе запустили акцию «Цифропомощь», и благодаря ей две многодетные семьи получили стационарные компьютеры. В каждой семье – по три ребенка, при этом пятеро из них сейчас обучаются в школе.

Проект «Цифропомощь» запустили волонтеры. Его суть – передать ненужную компьютерную и мобильную технику, выпущенную не ранее 2012 года, ученикам, у которых есть технические проблемы в организации получения образования в дистанционной форме.

- На данный момент собрано уже 10 единиц техники. После поступления в волонтерский пункт она проходит техосмотр в детском центре «Кванториум 42», - сообщает пресс-служба департамента образования Кемеровской области.

Прием оборудования ведется в Региональном добровольческом центре «БлагоДарю» по адресу: город Кемерово, проспект Кузнецкий, 26. Проконсультироваться можно по телефонам: 8 (3842) 36-00-34, 8(905) 075-50-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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