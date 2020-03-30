Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц

30 Март 2020 2020-03-30T09:31:36+03:00

Вместе с тем Банк разработал дополнительные меры, необходимые для поддержки клиентов – физических лиц, испытывающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса

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В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для обеспечения санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей.

В связи с этим срок исполнения обязательств по кредитам физических лиц, по которым согласно условиям кредитного договора дата погашения кредита приходится на указанный период, переносится на первый рабочий день 6 апреля 2020 года.

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