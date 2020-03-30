2020-03-30T11:32:10+03:00
Общество

Кузбассовец лишился автомобиля за долг по алиментам в 600 тысяч рублей

Также ему назначили 100 часов обязательных работ
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец лишился автомобиля за долг по алиментам в 600 тысяч рублей. Фото: УФССП России по Кемеровской областиКузбассовец лишился автомобиля за долг по алиментам в 600 тысяч рублей. Фото: УФССП России по Кемеровской области
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Кузбассовец за один раз лишился автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей и получил 100 часов общественных работ. Он отказывался платить алименты на своего ребенка.

Как рассказали в Управлении федеральных приставов России по Кемеровской области, житель Прокопьевска нерегулярно выполнял финансовые обязательства перед своим 7-летним сыном. С 2014 года мужчина не имел постоянной работы. В итоге накопилась внушительная сумма долга.

Как выяснили приставы, в собственности у должника находилось транспортное средство, которое и было арестовано, когда прокопчанин приехал в МОСП по Прокопьевску и Прокопьевскому району для получения разъяснений по исполнительному производству. Предварительно автомобиль был оценен в 260 тысяч рублей.

-В ближайшее время иномарка будет направлена на реализацию, денежные средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщили в ведомстве.

Также в отношении должника составили административный протокол и назначили 100 часов обязательных работ. В дальнейшем к должнику будет применен комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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