2020-03-31T12:48:15+03:00
Общество

Кто в домике: Яндекс определил индекс самоизоляции кузбассовцев

Большинство жителей региона сидит дома
Екатерина РОМАНОВА
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Кто в домике: Яндекс определил индекс самоизоляции кузбассовцев. ФОТО: скриншот yandex.ru/web-maps/covid19/Кто в домике: Яндекс определил индекс самоизоляции кузбассовцев. ФОТО: скриншот yandex.ru/web-maps/covid19/
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Нерабочая неделя из-за коронавируса в Кузбассе в самом разгаре. А это значит, что жители региона должны - по возможности - соблюдать режим самоизоляции. Благодаря индексу самоизоляции, составленному Яндексом, можно узнать, кому это удается, а кому - нет.

На сервисе Яндекс. Карты появились новые вкладки - распространение коронавируса/ самоизоляция. За основу специалисты взяли обычный уровень активности - это средний показатель за период со 2 по 5 марта. Если в городе уровень шума остался прежним, значит, уровень самоизоляции самый низкий - 0 баллов. Если же среди бела дня тихо, как ночью, значит, уровень самоизоляции высокий - пять баллов. Чем выше балл, тем меньше шансов у коронавируса найти себе новые жертвы.

На карте индекса самоизоляции среди городов с количеством жителей больше 500 тысяч есть и два кузбасских - Кемерово и Новокузнецк. Оба находятся в «желтой зоне», то есть здесь соблюдают самоизоляцию, но не слишком хорошо. Так, у областного центра на 13.00 31 марта индекс равнялся 2,8. В Новокузнецке он немного выше - 3,1.

У наших ближайших соседей индексы самоизоляции близкие. В Новосибирске - 2,9, в Томске - 3,1, в Барнауле - 3,2. Тише всего в Красноярске: здесь индекс равен 3,3. Самый же тихий город России - Калининград с индексом 4,3 а хуже всего соблюдают самоизоляцию в Минске (2,8) и Котельниках (2,7).

ИСТОЧНИК KP.RU

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