Полиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T13:35:20+03:00

Они или сами вернулись из-за границы, или контактировали с приехавшими

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Полицейские Кузбасса продолжают проводить проверки по соблюдению гражданами режима самоизоляции. Выяснилось, что еще несколько человек нарушили обязательный карантин.

Напомним, что в сложившейся эпидемиологической обстановке всем вернувшимся из-за границы следует отправиться на обязательный 14-дневный карантин. Запрещается выходить на работу и учебу, посещать магазины, аптеки, места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами. Также рекомендовано соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

Для проверки соблюдения режима в области проводятся специальные рейды. Во время их проведения выяснилось, что нарушила режим 46-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого, вернувшаяся из Армении. В Киселевске - причем дважды - нарушил режим 51-летний мужчина, вернувшийся из этой же страны. А в Кемерове при проверке отсутствовала дома 20-летняя девушка, которой предписание находиться дома выдали сотрудники Роспотребнадзора: она контактировала с человеком, вернувшимся из заграницы.

В отношении нарушителей были составлены протоколы.

- В общей сложности с начала проведения проверочных мероприятий полицейские выявили уже 67 нарушений режима изоляции. По 17 фактам сотрудники полиции составили административные протоколы. Кроме того, по собранным полицейскими материалам 7 протоколов составили сотрудники Роспотребнадзора. По остальным фактам проводятся проверки, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU