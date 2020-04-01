2020-04-01T13:35:20+03:00
Общество

Полиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляции

Они или сами вернулись из-за границы, или контактировали с приехавшими
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Полиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляцииПолиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полицейские Кузбасса продолжают проводить проверки по соблюдению гражданами режима самоизоляции. Выяснилось, что еще несколько человек нарушили обязательный карантин.

Напомним, что в сложившейся эпидемиологической обстановке всем вернувшимся из-за границы следует отправиться на обязательный 14-дневный карантин. Запрещается выходить на работу и учебу, посещать магазины, аптеки, места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами. Также рекомендовано соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

Для проверки соблюдения режима в области проводятся специальные рейды. Во время их проведения выяснилось, что нарушила режим 46-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого, вернувшаяся из Армении. В Киселевске - причем дважды - нарушил режим 51-летний мужчина, вернувшийся из этой же страны. А в Кемерове при проверке отсутствовала дома 20-летняя девушка, которой предписание находиться дома выдали сотрудники Роспотребнадзора: она контактировала с человеком, вернувшимся из заграницы.

В отношении нарушителей были составлены протоколы.

- В общей сложности с начала проведения проверочных мероприятий полицейские выявили уже 67 нарушений режима изоляции. По 17 фактам сотрудники полиции составили административные протоколы. Кроме того, по собранным полицейскими материалам 7 протоколов составили сотрудники Роспотребнадзора. По остальным фактам проводятся проверки, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок
Сергей Цивилев: не выполнившие распоряжение предприятия закроют в течение дня
Мальчик выпал из окна в Кузбассе, пока бабушка писала заявление в полицию на его мать
Полиция Кузбасса выявила новых нарушителей режима самоизоляции
Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке
В Кузбассе приостановлена продажа автобусных билетов по межрегиональным рейсам
В Кузбассе изъяли больше полутонны опасного хлеба и пирожных
Власти Кузбасса готовы изолировать территорию, где произойдет вспышка коронавируса
В Кемерове установят 10 новых камер фотовидеофиксации
Кемеровчанина оштрафовали за танцы в голом виде в Сосновом бору
Почти 13 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 1 апреля
Можно ли выгуливать животных в Кемерове в период самоизоляции
Специальная разметка для магазинов в Кузбассе: как вести себя в период самоизоляции из-за коронавируса
Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
Коронавирус в Кузбассе: экстренные службы просят оставаться дома
Два брата-близнеца с ножом в руках ограбили комиссионку