2 Апр 2020 2020-04-02T11:42:27+03:00

Регистрация браков в Кузбассе во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Ни зарегистрировать, ни расторгнуть свои отношения в загсе в ближайшее время никто не сможет. Регистрация браков в Кузбассе во время коронавируса временно приостановлена.

В загсах Кузбасса с 31 марта приостановлена государственная регистрация браков и разводов. Так что если вы планировали пожениться или развестись после 4 апреля, сделать это не получится

«Гражданам, подавшим заявления, необходимо изменить дату государственной регистрации заключения брака, которая была определена ранее, и назначить новую дату государственной регистрации заключения брака, - такое сообщение размещено на официальном сайте органа ЗАГС Кузбасса. - Предположительно - после 01 июня 2020 года».

Впрочем, в исключительных случаях, когда изменение даты невозможно, зарегистрировать брак все-таки можно в присутствии лиц, вступающих в брак, без приглашенных гостей.

До 4 апреля регистрация и расторжение брака по совместному заявлению супругов, не имеющих общих детей, будет проводиться в назначенные дни. А вот после этого до особого распоряжения можно будет зарегистрировать только рождение или смерть - по предварительной записи по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU