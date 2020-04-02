Сергей Цивилев пообещал предпринимателям дополнительную поддержку

2 Апр 2020 2020-04-02T11:45:42+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк встретился с местными предпринимателями, которые рассказали о сложностях работы в сложившейся эпидемической ситуации. Глава региона пообещал разработать в регионе дополнительные меры поддержки.

- Новокузнецкие предприниматели попросили дополнительные налоговые льготы и единые пропуски для предприятий, которым можно сейчас работать. Их просьбы и предложения мы рассмотрим в кратчайшие сроки и разработаем в нашем регионе дополнительные меры поддержки, - сообщил глава региона.

Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе именно малый и средний бизнес сильнее всего пострадал от коронавируса. Особенно это коснулось сферы услуг, общепита, туризма. Это наложилось на кризис угольной промышленности.

- Поэтому на прошлой неделе работал в Москве и добивался поддержки на федеральном уровне, ведь Кузбасс нуждается сейчас в этом сильнее, чем другие субъекты РФ, - сказал он. - Президент объявил о льготах для предпринимателей, но мы дополняем эти меры, предлагаем новые решения. И в этой работе нам важно знать мнение самих бизнесменов, чтобы разобраться, как еще мы можем смягчить ситуацию для них.

ИСТОЧНИК KP.RU