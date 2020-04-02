Кузбасского предпринимателя оштрафовали за половую дискриминацию

2 Апр 2020 2020-04-02T11:46:50+03:00

Он не хотел принимать на работу мужчин

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе выписан штраф предпринимателю за дискриминацию потенциальных работников по половому признаку. Он не желал принимать на работу мужчин.

Прокуратура Мариинска провела проверку объявлений о вакансиях, содержащих ограничения дискриминационного характера. Было установлено, что на входной двери одного из магазинов висит объявление, что на должность продавца-консультанта требуются исключительно девушки.

- При опубликовании объявления допущен факт дискриминации, то есть нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Против предпринимателя, разместившего объявление, возбудили административное дело. Суд признал его виновным и выписал штраф в размере трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU