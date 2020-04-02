Кузбасского предпринимателя оштрафовали за половую дискриминацию
В Кузбассе выписан штраф предпринимателю за дискриминацию потенциальных работников по половому признаку. Он не желал принимать на работу мужчин.
Прокуратура Мариинска провела проверку объявлений о вакансиях, содержащих ограничения дискриминационного характера. Было установлено, что на входной двери одного из магазинов висит объявление, что на должность продавца-консультанта требуются исключительно девушки.
- При опубликовании объявления допущен факт дискриминации, то есть нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Против предпринимателя, разместившего объявление, возбудили административное дело. Суд признал его виновным и выписал штраф в размере трех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU