2 Апр 2020 2020-04-02T11:52:32+03:00

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По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе начали дезинфицировать остановки, подъезды и лифты. Рекомендации по санобработке для борьбы с распространением коронавируса направлены во все территории.

- Техника должна максимально тщательно вымыть от грязи улицы, дороги, убрать пыль после зимы. С соблюдением всех требований необходимо также проводить дезинфекцию общественных пространств и мест общего пользования, прежде всего остановочных павильонов, пешеходных переходов, всех подъездов и лифтов, - подчеркнул глава региона.

Задействовать в этой работе предлагается сотрудников управляющих компаний, прежде всего дворников, дорожников, работников водоканала и городских служб жизнеобеспечения. Также управляющим компаниям рекомендовано дезинфицировать дворовые территории и контейнерные площадки.

Также муниципалитеты должны контролировать исполнение распоряжения губернатора о закрытии торгово-развлекательных центров, и при этом должны быть проведена санобработка ТРЦ. Руководству населенных пунктов дано поручение организовать работу с предприятиями ЖКХ, обслуживающими многоквартирные дома и частный сектор, в части обеспечения их персонала средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU