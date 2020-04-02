2020-04-02T12:36:02+03:00
Общество

Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители

К профилактической работе приступили наряды ППС и инспекторы ГИБДД [видео]
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Кузбассовцев начали оповещать о необходимости режима самоизоляции с помощью громкоговорителей. Наряды ППС и инспекторы ГИБДД приступили к патрулированию улиц.

- Полицейские транслируют кузбассовцам специально подготовленный аудиоролик. В нем стражи порядка призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать режим самоизоляции. Эти меры помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

К профилактической работе в необычном формате подключились наряды патрульно-постовой службы полиции, а также инспекторы ГИБДД. ГУ МВД России по Кемеровской области просит граждан строго соблюдать рекомендации!

Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители.Видео: ГУ МВД россии по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе перенесли сроки повышения тарифов на капремонт
В Прокопьевске закрыли кафе из-за нарушений карантина
«Юра, позвони мне!»: личный водитель новокузнецкого мэра улетел в Таиланд
Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители
РСХБ в Кузбассе развивает онлайн-сервисы для предпринимателей
В Кузбассе начали дезинфицировать остановки, подъезды и лифты
Кузбасс вошел в число регионов с самыми эффективными методами противодействия коронавирусной инфекции
Кузбасского предпринимателя оштрафовали за половую дискриминацию
Сергей Цивилев пообещал предпринимателям дополнительную поддержку
Регистрация браков в Кузбассе во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Россельхозбанк в Кузбассе сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса
Вора из Казахстана разыскивают в Новокузнецке
«У меня коронавирус!»: новокузнечанка призналась в болезни от имени подруги
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 апреля 2020 года
Из горящей фермы кузбассовцы спасли 500 коров
Пятеро детей попали в больницу из-за отравления
Кузбасский могильщик получил 10 лет тюрьмы за убийство жены
Власти Кузбасса рассказали, кому положено проведение теста на коронавирус
В Кузбассе директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой более 7 миллионов рублей