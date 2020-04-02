2 Апр 2020 2020-04-02T12:36:02+03:00

Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

К профилактической работе приступили наряды ППС и инспекторы ГИБДД [видео]

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Кузбассовцев начали оповещать о необходимости режима самоизоляции с помощью громкоговорителей. Наряды ППС и инспекторы ГИБДД приступили к патрулированию улиц.

- Полицейские транслируют кузбассовцам специально подготовленный аудиоролик. В нем стражи порядка призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать режим самоизоляции. Эти меры помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

К профилактической работе в необычном формате подключились наряды патрульно-постовой службы полиции, а также инспекторы ГИБДД. ГУ МВД России по Кемеровской области просит граждан строго соблюдать рекомендации!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/770388" frameborder="0"></iframe> Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители.Видео: ГУ МВД россии по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU