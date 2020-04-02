Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители
Кузбассовцев начали оповещать о необходимости режима самоизоляции с помощью громкоговорителей. Наряды ППС и инспекторы ГИБДД приступили к патрулированию улиц.
- Полицейские транслируют кузбассовцам специально подготовленный аудиоролик. В нем стражи порядка призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать режим самоизоляции. Эти меры помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
К профилактической работе в необычном формате подключились наряды патрульно-постовой службы полиции, а также инспекторы ГИБДД. ГУ МВД России по Кемеровской области просит граждан строго соблюдать рекомендации!
Полиция оповещает кузбассовцев о самоизоляции через громкоговорители.Видео: ГУ МВД россии по Кемеровской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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