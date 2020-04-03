2020-04-03T04:51:44+03:00
Общество

Скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск приостанавливает курсирование в связи с пандемией коронавируса

Рейс отменяется с 3 апреля
Ирина АВТУШКО
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Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск приостанавливает курсирование в связи с пандемией коронавируса. Фото: АО "Кузбасс-пригород"Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск приостанавливает курсирование в связи с пандемией коронавируса. Фото: АО "Кузбасс-пригород"
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С 3 апреля курсирование скорого поезда Новокузнецк - Новосибирск отменяется. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

О временной приостановке маршрута сообщили в компании «Кузбасс-пригород».

- В соответствии с распоряжением губернатора «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 3 апреля временно не будет курсировать скорый поезд-экспресс № 857/858 сообщением Новокузнецк - Новосибирск - Новокузнецк, - сообщил перевозчик.

Движение поезда будет восстановлено после снятия карантинных мер. Вернуть билеты, купленные на даты с 3 апреля, можно в билетных кассах вокзалов.

- Дополнительная информация о порядке возврата билетов, актуальном расписании движения поездов доступна по телефону диспетчера: 8-800-700-2501, звонок бесплатный, - добавили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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