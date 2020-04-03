Скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск приостанавливает курсирование в связи с пандемией коронавируса
С 3 апреля курсирование скорого поезда Новокузнецк - Новосибирск отменяется. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
О временной приостановке маршрута сообщили в компании «Кузбасс-пригород».
- В соответствии с распоряжением губернатора «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 3 апреля временно не будет курсировать скорый поезд-экспресс № 857/858 сообщением Новокузнецк - Новосибирск - Новокузнецк, - сообщил перевозчик.
Движение поезда будет восстановлено после снятия карантинных мер. Вернуть билеты, купленные на даты с 3 апреля, можно в билетных кассах вокзалов.
- Дополнительная информация о порядке возврата билетов, актуальном расписании движения поездов доступна по телефону диспетчера: 8-800-700-2501, звонок бесплатный, - добавили в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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