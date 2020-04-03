Кузбассовец нарушил авторские права на 1,6 миллиона рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T05:16:00+03:00

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В Кузбассе будут судить 24-летнего мужчину, который обвиняется в распространении нелицензионного программного обеспечения для компьютеров. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Осенью прошлого года сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Киселевску получили информацию, что местный житель незаконно реализует программное обеспечение для компьютеров. Подозреваемый был задержан в тот момент, когда передавал покупателю диск с нелегальным софтом. Против мужчины возбудили уголовное дело.

-Следствием установлено, что обвиняемый незаконно реализовывал диски с популярной компьютерной программой. Сумма причиненного правообладателям ущерба превысила 1 600 000 рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы дела переданы на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU