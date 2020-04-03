В роддоме кемеровской больницы открыты новые отделения для выхаживания новорожденных
В областной детской клинической больнице открыты два дополнительных отделения. В них будут выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела и патологиями развития.
Помимо этого, в роддоме учреждения увеличено количество коек для пациенток до 30. Таким образом, врачи отделения патологии готовы выхаживать одновременно 90 малышей.
- Областная детская клиническая больница - это учреждение третьего уровня, где круглосуточно оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь малышам со всего Кузбасса, рожденным с различными патологиями. Многим из них необходима экстренная хирургическая помощь, - отметили в медучреждении.
В больнице добавили, что дополнительные отделения разместили на базе педиатрического и нейрохирургического отделений ОДКБ. Также в интенсивном режиме продолжает работать роддом, который принимает до 50 пациенток в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU