Хотел выпить, а попал под стражу: кузбассовец убил друга и напал на соседа

3 Апр 2020 2020-04-03T08:04:52+03:00

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В Кемеровской области два друга просто хотели выпить, а из этого получилась целая криминальная история. Теперь один из них мертв, а другой ждет своего приговора в зале суда.

21-летний житель Прокопьевского района пришел в гости к своему товарищу выпить. Во время застолья 45-летний мужчина возмутился тем, что они оба совершили одинаковые преступления, но отбывали срок по-разному: он в тюрьме, а молодой приятель - условно. Конфликт перерос в драку, и парень несколько раз ударил друга ножом по шее, отчего мужчина скончался на месте. Злоумышленник хотел скрыться с места преступления, но в соседней комнате он столкнулся с соседом, который жил в одном доме с убитым приятелем. 70-летний мужчина получил от преступника несколько ударов в лицо ножом, но чудом смог выжить, вовремя вызвав полицию и скорую помощь. Сбежавший парень выбросил нож в ближайшую реку и дома сжег одежду, в которой он был. Мужчину задержали, свою вину он отрицать не стал.

История октября 2019 года направлена в суд для рассмотрения и вынесения приговора мужчине по двум преступлениям: убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU