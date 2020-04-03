2020-04-03T08:15:13+03:00
Общество

Кузбассовец премировал сам себя и попал под суд

Размер штрафа превысил размер полученных премий
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец премировал сам себя и попал под судКузбассовец премировал сам себя и попал под судФото: Олег ЗОЛОТО
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Руководитель муниципального предприятия в Тяжинском районе так хотел получить премию, что выписал ее себе сам. Однако позже он поплатился за это.

В поселке городского типа Тяжинский руководитель муниципального предприятия попросил своего подчиненного - работника кадровой службы - подготовить приказ о премировании, причем размер премии составил порядка 40 тысяч рублей. Примечательно, что никаких оснований для выдачи вознаграждения не было. А спустя еще пару месяцев кузбассовец еще раз получил премию. В этот раз ее размер был скромнее - почти 30 тысяч.

Впрочем, эта премия стала последней: тяжинец попал под суд и был признан виновным в присвоении и растрате. Суд назначил ему наказание - судебный штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

- Судебные приставы ОСП по Тяжинскому району ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Гражданин выплатил штраф в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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