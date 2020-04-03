Коронавирус в Кузбассе: автобусные рейсы между регионами отменены

3 Апр 2020 2020-04-03T08:33:40+03:00

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Ни приехать в Кузбасс, ни уехать прямым автобусным рейсом в другой регион в ближайшее время не получится. В Кузбассе введены ограничения на межрегиональные пассажирские автоперевозки.

По данным Министерства транспорта Кузбасса, сейчас перевозчики приостановили автобусное сообщение с теми регионами, где выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. До особого распоряжения билеты на межрегиональные автобусные рейсы продаваться не будут. А для того, чтобы уехать из Кузбасса или вернуться обратно из другого региона, лучше воспользоваться авиа- или железнодорожным транспортом.

- Так, поездами дальнего следования можно доехать до станций Яшкино, Юрга и Тайга, и добраться до нужного города на внутриобластном автобусном рейсе. Кроме того, не запрещено передвижение между регионами на личном транспорте, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Кроме того, обращения с просьбой ограничить пассажирское сообщение внутри Сибирского региона власти Кузбасса направили в администрации Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай и Красноярского края.

Отметим также, что и в пределах Кузбасса сократилось количество рейсов по междугородным и пригородным маршрутам.

Уточнить расписание автобусов можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU