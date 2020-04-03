2020-04-03T11:33:01+03:00
Происшествия

Неудачное застолье: в Кемеровской области перед судом предстанет киселевчанин

Его обвиняют в убийстве знакомого
ЕКАТЕРИНА АНДРОНОВА
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Неудачное застолье: в Кемеровской области перед судом предстанет киселевчанинНеудачное застолье: в Кемеровской области перед судом предстанет киселевчанинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемеровской области оскорбленный мужчина зарезал своего приятеля. Теперь его ждет суд.

46-летний житель города Киселевска пригласил своего знакомого выпить. Во время застолья гость оскорбил хозяина жилища, после чего тот, разозлившись, ударил его несколько раз ножом в шею. После потасовки раненый мужчина смог выйти на улицу, но злоумышленник догнал его и нанес еще несколько ударов ножом в грудь, отчего мужчина скончался на месте. Сам же преступник скрылся.

По звонку местной жительницы, на место преступления прибыла бригада скорой помощи, а также следственно-оперативная группа. Внимательно осмотрев местность рядом с убитым, следователям удалось определить, от какого дома пришел подозреваемый. Мужчину задержали, свою вину он отрицать не стал.

Событие декабря 2019 года направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора мужчине по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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