3 Апр 2020 2020-04-03T13:45:31+03:00

Стобалльники из Кузбасса расскажут онлайн о том, как сдавали ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уже в понедельник, 6 апреля, в Кузбассе стартует Всероссийская ежегодная акция «100 баллов до победы». Правда, в этом году она пройдет в непривычном формате.

Ежегодно в рамках акции «10 баллов до победы» выпускники-стобалльники делятся своим опытом сдачи ЕГЭ с нынешними старшеклассниками. Они рассказывают, как готовились к экзаменам, как настраивались, что их мотивировало. В этом году из-за ситуации с коронавирусом личные встречи нынешних студентов и старшеклассников невозможны. Выпускникам предложили записать мастер-классы на видео или провести их в соцсетях в прямом эфире, чтобы нынешние старшеклассники могли задать вопросы и получить ответы.

- Ссылки на онлайн-мастер-классы кузбасских стобалльников будут публиковаться в сообществах и на сайтах департамента образования и науки области, а также областного Центра мониторинга качества образования, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU