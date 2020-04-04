2020-04-04T12:45:08+03:00
Общество

Работодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам

Заработную плату выплатят сотрудникам компаний, не работающих из-за коронавируса в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Работодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам ФОТО: пресс-служба АПКРаботодатели заплатят оставшимся без работы из-за коронавируса кузбассовцам ФОТО: пресс-служба АПКФото: Олег ЗОЛОТО
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Вынужденно не работающим из-за коронавируса кузбассовцам выплатят заработную плату. Причем часть затрат на нее компенсирует правительство Кузбасса

- Важно, чтобы во время вынужденной изоляции люди понимали, что не останутся без зарплат, – заявил Сергей Цивилев во время своего обращения к жителям региона. – Для этого Правительство Кузбасса выделит компенсации предприятиям, которые сейчас не функционируют из-за ограничительных мер. Эти компенсации покроют часть затрат на выплату заработных плат сотрудникам.

Губернатор сделал акцент на том, что в ситуации простоя не по своей вине работодатель обязан выплатить сотрудникам не менее двух третей от заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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