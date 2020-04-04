2020-04-04T14:17:38+03:00
Общество

До +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресенье

Синоптики дали прогноз погоды на 5 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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До +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресеньеДо +17 градусов ожидается в Кузбассе в воскресеньеФото: Лариса МАРУЦАК
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Природе ничего не известно про самоизоляцию, поэтому она продолжает радовать кузбассовцев теплом. Так, в воскресенье, 5 апреля, в Кузбассе ожидается до +17 градусов. Несмотря на солнышко, кузбассовцам лучше оставаться дома.

В ночь с субботы на воскресенье, 5 апреля, в Кузбассе ожидается от нуля до пяти градусов мороза. Местами столбики термометров опустятся до -10. В Кемерове ночная температура будет держаться в пределах -3…-5 градусов. Ночью и утром местами дымка, туман.

Воскресенье обещает быть солнечным и теплым днем. Воздух на территории Кузбасса прогреется до +7…+12 градусов, а по югу – и до +17. Возможна небольшая облачность, преимущественно без осадков.

В Кемерове днем температура воздуха будет держаться в пределах +9…+11 градусов. Также возможна небольшая облачность, а вот осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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