Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
В воскресенье, 5 апреля, жители Кемерова стали очевидцами странной картины: некий мужчина, вооружившись лопатой, кидался на легковой и общественный транспорт.
На кадрах видно, как мужчина сначала лег на пешеходном переходе, а затем встал посреди проезжей части на пересечении проспекта Ленина с улицей Чкалова и блокировал движение транспорта в сторону железнодорожного вокзала.
Мужчина с лопатой в Кемерово атаковал автобусы.
-Мужик с лопатой бомбит транспорт, - написал автор поста. - Перекрыл дорогу, до приезда полиции не давал никому проехать.
Очевидцы вызвали полицейских, до прибытия которых мужчина все же успел нанести повреждения автобусу и маршрутному такси. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
У автобуса повреждено лобовое стекло. Фото: "Аварийка 42"/ vk.com
Что стало причиной такого странного поведения, пока неясно. По словам горожан, задержанный находился в неадекватном состоянии, возможно был пьян, а также периодически выкрикивал что-то про коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU