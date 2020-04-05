5 Апр 2020 2020-04-05T15:17:49+03:00

Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

Фотографиями и видео неадекватного поведения поделились в соцсетях очевидцы [Видео]

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В воскресенье, 5 апреля, жители Кемерова стали очевидцами странной картины: некий мужчина, вооружившись лопатой, кидался на легковой и общественный транспорт.

На кадрах видно, как мужчина сначала лег на пешеходном переходе, а затем встал посреди проезжей части на пересечении проспекта Ленина с улицей Чкалова и блокировал движение транспорта в сторону железнодорожного вокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/771036" frameborder="0"></iframe> Мужчина с лопатой в Кемерово атаковал автобусы.

-Мужик с лопатой бомбит транспорт, - написал автор поста. - Перекрыл дорогу, до приезда полиции не давал никому проехать.

Очевидцы вызвали полицейских, до прибытия которых мужчина все же успел нанести повреждения автобусу и маршрутному такси. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

У автобуса повреждено лобовое стекло. Фото: "Аварийка 42"/ vk.com

Что стало причиной такого странного поведения, пока неясно. По словам горожан, задержанный находился в неадекватном состоянии, возможно был пьян, а также периодически выкрикивал что-то про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU