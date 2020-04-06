2020-04-06T06:02:03+03:00
Общество

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Распоряжение о подготовке обсерваторов из-за коронавируса в Кузбассе дал главный санитарный врач
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регионКоронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регионФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс.

Распоряжение о необходимости обеспечить готовность обсерваторов и контролировать режим самоизоляции Евгений Окс подписал 5 апреля 2020 года. В распоряжении говорит о том, что ежедневно в международные аэропорты Кемерова и Новокузнецка прибывают авиарейсы из Москвы, в то время как порядка 80 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано именно в столице России и Санкт-Петербурге. Все жители Кузбасса, прибывающие авиарейсами в Кемерово или Новокузнецк из Москвы, в течение 14 дней будут находиться на самоизоляции. Если же пассажиры не являются жителями региона, они будут отправляться в обсерваторы, то есть специально оборудованные места для наблюдения за лицами, которые могли контактировать с заболевшими коронавирусом или сами являются его носителями.

Согласно распоряжению Евгения Окса, власти должны обеспечить транспортровку прибывших в Кузбасс до места самоизоляции или обсервации.

- Обязать прибывающих лиц другими видами транспорта на территорию Кузбасса из Москвы и Санкт-Петербурга немедленно сообщать о своем прибытии, месте нахождении, датах пребывания на территории Москвы и Санкт-Петербурга, - говорится в распоряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион
Нетрезвый кузбассовец попал под колеса УАЗа
Кузбасские священники совершили облет области с молитвой об избавлении от коронавируса
В Кемерове снесут более 30 незаконных гаражей
Новокузнецкие школьники на самоизоляции снимают видеоролики про пожарную безопасность
Полицейские установили личность мужчины, который бросался с лопатой на транспорт в Кемерове
Мужчина с лопатой бросался на машины в центре Кемерова
На кузбасской станции открыли новый зал ожидания для пассажиров
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Кемеровчанина приговорили к реальным срокам за хранение героина
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
В Новокузнецке продавец может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива подростку