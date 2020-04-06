Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

6 Апр 2020 2020-04-06T06:02:03+03:00

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Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс.

Распоряжение о необходимости обеспечить готовность обсерваторов и контролировать режим самоизоляции Евгений Окс подписал 5 апреля 2020 года. В распоряжении говорит о том, что ежедневно в международные аэропорты Кемерова и Новокузнецка прибывают авиарейсы из Москвы, в то время как порядка 80 процентов случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано именно в столице России и Санкт-Петербурге. Все жители Кузбасса, прибывающие авиарейсами в Кемерово или Новокузнецк из Москвы, в течение 14 дней будут находиться на самоизоляции. Если же пассажиры не являются жителями региона, они будут отправляться в обсерваторы, то есть специально оборудованные места для наблюдения за лицами, которые могли контактировать с заболевшими коронавирусом или сами являются его носителями.

Согласно распоряжению Евгения Окса, власти должны обеспечить транспортровку прибывших в Кузбасс до места самоизоляции или обсервации.

- Обязать прибывающих лиц другими видами транспорта на территорию Кузбасса из Москвы и Санкт-Петербурга немедленно сообщать о своем прибытии, месте нахождении, датах пребывания на территории Москвы и Санкт-Петербурга, - говорится в распоряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU