2020-04-07T05:20:38+03:00
Общество

Допраздновались: в Кузбассе закрыли кафе из-за проходившего там банкета

Владельцы кафе работали во время карантина
Екатерина РОМАНОВА
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Допраздновались: в Кузбассе закрыли кафе из-за проходившего там банкета. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской областиДопраздновались: в Кузбассе закрыли кафе из-за проходившего там банкета. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области
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Жители Ленинска-Кузнецкого решили отпраздновать юбилей, а потом кафе, где проходило мероприятие, пришлось закрыть.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в Кузбассе действует запрет на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и прочих предприятий питания. Однако несколько жителей Ленинска-Кузнецкого решили обойти запрет и отпраздновать в кафе «Татьяна» день рождения. На праздник собрались 20 гостей, а потом кафе закрыли по решению суда. Как оказалось, их действия создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц.

- Суд установил вину юридического лица в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 32 суток, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов. - Судебные приставы приостановили деятельность кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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