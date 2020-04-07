Молодой кемеровчанин заражал чужие компьютеры

7 Апр 2020 2020-04-07T08:01:24+03:00

За это ему на два года ограничили свободу

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Житель города Кемерово отлично разбирается в современных технологиях, и ему не составляло труда взламывать чужие компьютеры. За это суд ограничил ему свободу.

В июле 2019 года 22-летний житель областного центра использовал компьютерную программу, которая была предназначена для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Молодой человек подбирал логины и пароли от учетных записей пользователей в сети, а потому получал доступ к личным сведениям.

Установить личность кибер-преступника и задержать его удалось сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу в отношении молодого человека возбуждено и расследовано уголовное дело об использовании вредоносных программ, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области. - Ленинским районным судом города Кемерово кемеровчанин признан виновным в совершении преступления и ему назначено два года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU