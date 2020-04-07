«Проводка требовала ремонта»: ночью в Кузбассе горел губернский рынок

7 Апр 2020 2020-04-07T10:31:45+03:00

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В ночь с 6 на 7 апреля в Ленинске-Кузнецком произошло ЧП. Здесь на улице Орджоникидзе загорелся торговый павильон.

Сигнал о пожаре на губернском рынке поступил на пульт диспетчера в 0.02. На место тут же выдвинулись 15 человек и четыре единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения из павильона шел дым. В результате пожара внутри сгорел товар на площади 45 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Однако точную причину еще только предстоит установить экспертам.

Подчеркнем также, что работники рынка и жители Ленинска-Кузнецкого, обсуждая происшествие, отметили, что проводка в павильоне требовала ремонта.

«Была там две недели назад, вода бежала прямо по распределительной коробке, продавцы жаловались, - написала подписчица группы «ЧП Ленинск-Кузнецкий» Катерина. Другие комментаторы подтвердили, что о проблеме с проводкой давно было известно».

ИСТОЧНИК KP.RU