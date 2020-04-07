7 Апр 2020 2020-04-07T12:41:13+03:00

«Простите, если напугал»: житель Междуреченска извинился за фейк о коронавирусе. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области

От ответственности перед законом это его не освобождает

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Ответить по всей строгости закона придется за свои слова 42-летнему жителю Междуреченска. Мужчина распространял недостоверную информацию о якобы умершем от вирусной пневмонии горожанине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/771474" frameborder="0"></iframe> «Простите, если напугал»: житель Междуреченска извинился за фейк о коронавирусе.ВИДЕО: ГУ МВД России по Кемеровской области

42-летний житель Междуреченска в автобусе услышал разговор двух женщин. Они бурно обсуждали известие о том, что в местной больнице от вирусной пневмонии умер мужчина. Собеседницы уверяли, что он вернулся с вахты в Якутии и успел заразить множество людей. Междуреченец решил предупредить жителей города об опасности и на своей странице разместил пост с недостоверной информацией. Примечательно, что мужчина не стал проверять, правда ли то, о чем говорили его случайные попутчицы.

Фейковую информацию обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга. Личность паникера установить не составило труда. Впоследствии горожанин удалил свой пост и принес извинения тем, кого напугало его сообщение. Он также призвал всех не повторять его ошибки и не размещать непроверенные сведения.

- Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Междуреченску возбудил в отношении горожанина дело об административном правонарушении - злоупотреблении свободой массовой информации. Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания для граждан штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU