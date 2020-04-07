В Кузбассе прокуратура потребовала от центра занятости исправить пандус

7 Апр 2020 2020-04-07T12:58:31+03:00

Он не соответствовал строительным требованиям и нормам

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В Кузбассе прокуратура потребовала центр занятости населения исправить пандус на входе в здание. Конструкция не соответствовала строительным требованиям и нормам.

Специалисты прокуратуры города кемерово провели проверку соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных граждан. Закон обязывает организации создать условия доступа этих категорий граждан к социальным объектам.

-В ходе проверки установлено, что ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово» не обеспечена возможность беспрепятственного входа (выхода) людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, а именно вход оборудован лестницей и продублирован пандусом, не соответствующим строительным нормам и требованиям, - сообщили в ведомстве. - Это влечет грубое нарушение прав маломобильных групп населения на доступ в помещение.

По результатам проверки директору центра занятости вынесено представление. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU