2020-04-07T13:05:34+03:00
Общество

Пять тысяч километров дорог продезинфицировано в Кузбассе

Это сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
Екатерина РОМАНОВА
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Пять тысяч километров дорог продезинфицировано в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКОПять тысяч километров дорог продезинфицировано в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО
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Улицы, дороги и другие общественный территории дезинфицируют в Кузбассе. За первую неделю апреля уже обработано хлорсодержащим раствором более пяти тысяч километров дорог.

Обработка дорог, улиц и других общественных территорий проводится по поручению губернатора Сергея Цивилева. И если обычно с наступлением весны коммунальщики убирают мусор на площадях, аллеях, набережных, во дворах и на обочинах, а также моют дороги, то в этом году к работам добавилась обработка дорожного полотна, тротуаров, остановочных павильонов, дворов, подъездов и лифтов дезинфицирующими растворами.

- По данным Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, за первую неделю апреля работники ЖКХ обработали хлорсодержащим раствором примерно треть от запланированного объема проезжей части - свыше пяти тысяч километров, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - Также дезинфицировали 3,1 тысячи пешеходных переходов и 4,2 тысячи остановок, почти 500 парков и скверов.

К слову, коммунальщики отмечают, что к обычному бытовому мусору добавились использованные средства индивидуальной защиты. Перчатки и маски рекомендуют собирать в отдельный герметично закрытый пакет. В свою очередь, регоператоры по обращению с бытовыми отходами регулярно обрабатывают мусоровозы, а работники перед выходом на линию проходят врачебный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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