С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режим

7 Апр 2020 2020-04-07T16:04:24+03:00

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В Кузбассе с 15 апреля вводится особый противопожарный режим. В этот период за нарушения гражданам грозят серьезные штрафы.

- Противопожарный режим - это ежегодная мера, направленная на укрепление пожарной безопасности, защиту жизни и здоровья граждан и материальных ценностей от пожаров, - пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - На полях запрещено проводить сельскохозяйственные палы, выжигание стерни и соломы. Под особым контролем жилые массивы, прилегающие к лесным участкам.

В этот период штрафы за нарушение правил безопасности увеличиваются почти в два раза. Так, для граждан максимальный штраф составит 4 000 рублей, для должностных лиц - 30 000 рублей, а для юридических лиц - 400 000 рублей.

Если уничтоженными или поврежденными в результате поджога или неосторожного обращения с огнем оказались лесные насаждения, то предусмотрена уже уголовная ответственность. Наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU