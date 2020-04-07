2020-04-07T16:04:24+03:00
Общество

С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режим

Его нарушителям грозят штрафы
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режимС 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режимФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе с 15 апреля вводится особый противопожарный режим. В этот период за нарушения гражданам грозят серьезные штрафы.

- Противопожарный режим - это ежегодная мера, направленная на укрепление пожарной безопасности, защиту жизни и здоровья граждан и материальных ценностей от пожаров, - пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - На полях запрещено проводить сельскохозяйственные палы, выжигание стерни и соломы. Под особым контролем жилые массивы, прилегающие к лесным участкам.

В этот период штрафы за нарушение правил безопасности увеличиваются почти в два раза. Так, для граждан максимальный штраф составит 4 000 рублей, для должностных лиц - 30 000 рублей, а для юридических лиц - 400 000 рублей.

Если уничтоженными или поврежденными в результате поджога или неосторожного обращения с огнем оказались лесные насаждения, то предусмотрена уже уголовная ответственность. Наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе начала работать единая горячая линия по ситуации с коронавирусом
Сергей Цивилев рассказал, как работает во время самоизоляции в Кузбассе
Как попали в Кузбасс больные с коронавирусом
Шестеро кузбассовцев заплатят штраф за нарушение режима самоизоляции
С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режим
Пять тысяч километров дорог продезинфицировано в Кузбассе
В Кузбассе прокуратура потребовала от центра занятости исправить пандус
«Простите, если напугал»: житель Междуреченска извинился за фейк о коронавирусе
Красный Крест в Кузбассе объявил сбор средств на борьбу с коронавирусом
Дом вместе с ребенком сгорел, пока новокузнечанка ходила за сигаретами
Сколько человек успели поообщаться с больными коронавирусом в Новокузнецке
«Проводка требовала ремонта»: ночью в Кузбассе горел губернский рынок