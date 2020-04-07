2020-04-07T15:40:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе начала работать единая горячая линия по ситуации с коронавирусом

Операторы будут принимать звонки круглосуточно
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе начала работать единая горячая линия по ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе начала работать единая горячая линия по ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе создана и начала работать единая «горячая линия» по ситуации с коронавирусом. Операторы будут принимать звонки круглосуточно.

По телефону 115 кузбассовцы могут получить консультации по всем интересующим вопросам, а также сообщить о своем прибытии из зарубежных стран или других регионов России.

Также можно позвонить с мобильного: в Кемерове по телефону 555-115, жителям других территорий Кузбасса – 8 (384-2) 555-115.

-У граждан возникает много вопросов, они касаются не только условий действия режима повышенной готовности в связи с эпидемиологической обстановкой, а также работы транспорта, организации дистанционного обучения, поддержки бизнеса и многих других направлений. По всем вопросам кузбассовцы теперь могут обращаться по единому номеру, операторы которого принимают звонки круглосуточно, — отмечает министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

Например, у оператором можно будет узнать информацию по вопросам социальной поддержки, продовольственного обеспечения, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения. Если потребуется консультация профильных специалистов, то звонок переадресуют на «горячие линии» министерств и региональных ведомств Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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