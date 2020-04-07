В Кузбассе начала работать единая горячая линия по ситуации с коронавирусом
В Кузбассе создана и начала работать единая «горячая линия» по ситуации с коронавирусом. Операторы будут принимать звонки круглосуточно.
По телефону 115 кузбассовцы могут получить консультации по всем интересующим вопросам, а также сообщить о своем прибытии из зарубежных стран или других регионов России.
Также можно позвонить с мобильного: в Кемерове по телефону 555-115, жителям других территорий Кузбасса – 8 (384-2) 555-115.
-У граждан возникает много вопросов, они касаются не только условий действия режима повышенной готовности в связи с эпидемиологической обстановкой, а также работы транспорта, организации дистанционного обучения, поддержки бизнеса и многих других направлений. По всем вопросам кузбассовцы теперь могут обращаться по единому номеру, операторы которого принимают звонки круглосуточно, — отмечает министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.
Например, у оператором можно будет узнать информацию по вопросам социальной поддержки, продовольственного обеспечения, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения. Если потребуется консультация профильных специалистов, то звонок переадресуют на «горячие линии» министерств и региональных ведомств Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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