2020-04-08T03:11:06+03:00
Общество

За неделю в Кузбассе заболели ОРВИ 10 тысяч человек

Это ниже эпидемического порога на 31,2 процента
Ирина АВТУШКО
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За неделю в Кузбассе заболели ОРВИ 10 тысяч человекЗа неделю в Кузбассе заболели ОРВИ 10 тысяч человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе за неделю с 31 марта по 5 апреля острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 10 тысяч человек. Как отметили в Роспотребнадзоре, это ниже эпидемического порога.

-Интенсивный показатель заболеваемости составил 37,46 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 31,2 процента. Заболеваемость ниже эпидемического порога зафиксирована во всех индикаторных группах населения, - сообщили в ведомстве.

В Кемерове было зарегистрировано 2,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 10,8 процента.

Также за минувшую неделю был исследован клинический материал у 323 заболевших. Этиология заболевания установлена у 45 больных – это 13,9 процента. У 21 больного идентифицированы вирусы гриппа, у остальных больных заболевания обусловлены негриппозными вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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