8 Апр 2020 2020-04-08T06:35:50+03:00

Работа поликлиник во время самоизоляции в Кемерове: как будут работать. ФОТО: министерство здравоохранения Кузбасса

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Как работают поликлиники Кузбасса во время режима повышенной готовности получают ли пациенты необходимую помощь? На эти и другие вопросы ответили власти Кузбасса.

Во время режима повышенной готовности все поликлиники Кузбасса переориентированы на осмотр пациентов на дому и консультации по телефону. Причем это касается как поликлиник для взрослых, так и для детей. Так, в поликлиниках Кемеровской городской детской клинической больницы №1 работает колл-центр, пациентов с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов консультируют по телефону. Если же нужен осмотр врача, в поликлиниках работают дежурные педиатры. Кроме того, в саму поликлинику можно обратиться за выпиской льготных лекарств, закрытием больничного, сбором документов для госпитализации.

Узкие специалисты – хирург, офтальмолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, отоларинголог, аллерголог, пульмонолог и инфекционист по-прежнему ведут прием. При этом прием ведется только по записи, а профилактические осмотры, вакцинация и лечение в дневном стационаре временно отменены.

- Есть ситуации, при которых невозможно перенести визит в поликлинику. Например, обострение хронических заболеваний пульмонологического профиля, аллергических реакций и другие — то, что требует особого внимания и индивидуального подхода. Мы никого не оставим без медицинской помощи. Детей из групп особого внимания наблюдаем дистанционно, - отмечает заместитель главного врача Кемеровской городской детской клинической больницы № 1 по амбулаторно-поликлинической помощи Анна Плахутова.

ИСТОЧНИК KP.RU