Пик заболеваемости коронавирусом в Кузбассе: прогнозы и мнение эксперта

8 Апр 2020 2020-04-08T10:33:53+03:00

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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Кузбассе остается непростой. Регион продолжает жить в условиях ограничительных мер. Пик заболеваемости еще не пройден.

Какие прогнозы можно сделать по развитию ситуации с коронавирусом в Кузбассе? Когда в регионе будет достигнут пик заболеваемости? Когда, по мнению экспертов, число заболевших начнет уменьшаться? Эти вопросы волнуют всех кузбассовцев. От развития ситуации зависит, как скоро будет снят режим самоизоляции и жители смогут вернуться к обычной жизни.

Во время брифинга, который проходил в Кемерове, на все эти вопросы ответил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

- Существует множество математических моделей распространения вирусных инфекций, однако на настоящий момент ни одна из них не реализовалась. Нет ни одного человека в мире, который бы дал точные прогнозы. Сейчас во всем мире идет нарастание числа заболевших. Благодаря карантинным мерам мы лишь растягиваем во времени рост числа заболевших - и это продлится не менее 2-4 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU