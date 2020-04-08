8 Апр 2020 2020-04-08T12:40:03+03:00

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Молодой житель Ленинска-Кузнецкого в соцсети оставил комментарий о том, что его друга якобы оштрафовали на три тысячи рублей за не надетую на улице маску. За фейк ему придется отвечать перед законом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/771723" frameborder="0"></iframe> Кузбассовец распространял слухи о штрафах за неношение маски.ВИДЕО: ГУ МВД России по Кемеровской области

«Мне друг позвонил и сказал», - так ответил 22-летний кузбассовец на вопрос полиции, откуда ему известно о якобы оштрафованном за неношение маски горожанине. Друг в телефонном разговоре уверял, будто его оштрафовали на три тысячи рублей за то, что он не надел на улице защитную маску. И 22-летний житель Ленинска-Кузнецкого, поверив ему на слово, разместил комментарий с сообщением об этом под одним из постов в соцсети, чтобы «спасти» горожан от штрафов.

Однако позже выяснилось, что слова друга не соответствуют действительности, и горожанин разместил фейковую информацию. И теперь ему придется заплатить немалый штраф.

- Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» составили в отношении нарушителя протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции предусматривают в качестве максимального наказания для граждан штраф в размере 100 тысяч рублей.

ГУ МВД России по Кемеровской области напоминает, что за распространение в средствах массовой информации и в сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Полиция Кузбасса призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU