9-летний кузбассовец пошел в гости к родственникам и пропал

8 Апр 2020 2020-04-08T13:20:02+03:00

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Маленький ребенок пропал в Юрге. Исчезновение сына обнаружила его мама, когда вернулась с работы.

Жительница Юрги вернулась домой с работы и обнаружила, что ее 9-летний сын пропал. Женщина попыталась найти ребенка самостоятельно, а когда у нее ничего не получилось, обратилась к стражам порядка.

На поиски ребенка отправились экипажи Росгвардии. И в какой-то момент им поступило сообщение от другой встревоженной горожанки. Женщина сообщила, что в подъезде ее дома сидит незнакомый маленький мальчик. Уже через несколько минут к этому дому приехал экипаж Росгвардии. Оказалось, что ребенок в подъезде - тот самый, которого уже несколько часов разыскивают мать и стражи порядка.

- Юный горожанин отправился в гости к родственникам, но не застал никого дома. Несколько часов он провел на улице, дожидаясь их возвращения, - рассказали о причинах исчезновения ребенка в пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Когда стемнело, мальчик испугался идти обратно домой и поэтому укрылся в подъезде.

Ребенка росгвардейцы передали прибывшим сотрудникам ПДН, а затем продолжили патрулировать городские улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU