9-летний кузбассовец пошел в гости к родственникам и пропал
Маленький ребенок пропал в Юрге. Исчезновение сына обнаружила его мама, когда вернулась с работы.
Жительница Юрги вернулась домой с работы и обнаружила, что ее 9-летний сын пропал. Женщина попыталась найти ребенка самостоятельно, а когда у нее ничего не получилось, обратилась к стражам порядка.
На поиски ребенка отправились экипажи Росгвардии. И в какой-то момент им поступило сообщение от другой встревоженной горожанки. Женщина сообщила, что в подъезде ее дома сидит незнакомый маленький мальчик. Уже через несколько минут к этому дому приехал экипаж Росгвардии. Оказалось, что ребенок в подъезде - тот самый, которого уже несколько часов разыскивают мать и стражи порядка.
- Юный горожанин отправился в гости к родственникам, но не застал никого дома. Несколько часов он провел на улице, дожидаясь их возвращения, - рассказали о причинах исчезновения ребенка в пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Когда стемнело, мальчик испугался идти обратно домой и поэтому укрылся в подъезде.
Ребенка росгвардейцы передали прибывшим сотрудникам ПДН, а затем продолжили патрулировать городские улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU