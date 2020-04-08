8 Апр 2020 2020-04-08T18:06:17+03:00

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В Кузбасса с каждым днем становится меньше людей, которые находятся в изоляции по предписанию Роспотребнадзора.

Специалисты объяснили, почему в Кузбассе стремительно сократилось количество изолированных по решению Роспотребнадзора граждан. В апреле больше всего изолированных было четвертого числа – тогда в изоляции находились 4973 человека. В последующие дни из изоляции выходили сотнями. Так, еще 7 апреля не могли покидать своих квартир 4194 человека, а уже 8-го их осталось 3964.

В Кузбассе стремительно снижается количество изолированных граждан. ФОТО: пресс-служба АПК

- Такая динамика связана с тем, что у первой волны кузбассовцев, прилетевших из-за рубежа после введения ограничительных мер, закончился двухнедельный срок изоляции, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.

К слову, все изолированные сдают тесты на коронавирус. Завершить самоизоляцию они могут лишь в том случае, если эти тесты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU