В Кузбассе стремительно снижается количество изолированных граждан
В Кузбасса с каждым днем становится меньше людей, которые находятся в изоляции по предписанию Роспотребнадзора.
Специалисты объяснили, почему в Кузбассе стремительно сократилось количество изолированных по решению Роспотребнадзора граждан. В апреле больше всего изолированных было четвертого числа – тогда в изоляции находились 4973 человека. В последующие дни из изоляции выходили сотнями. Так, еще 7 апреля не могли покидать своих квартир 4194 человека, а уже 8-го их осталось 3964.
В Кузбассе стремительно снижается количество изолированных граждан. ФОТО: пресс-служба АПК
- Такая динамика связана с тем, что у первой волны кузбассовцев, прилетевших из-за рубежа после введения ограничительных мер, закончился двухнедельный срок изоляции, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.
К слову, все изолированные сдают тесты на коронавирус. Завершить самоизоляцию они могут лишь в том случае, если эти тесты отрицательные.
ИСТОЧНИК KP.RU
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