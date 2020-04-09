Корова онлайн: при продаже животного через интернет кузбассовец лишился денег

9 Апр 2020 2020-04-09T06:12:26+03:00

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«На рынке корову старик продавал» - так начинается известное стихотворение Сергея Михалкова. В Кузбассе же 43-летний мужчина решил продать буренку через интернет. В результате сделка не состоялась, а вот денег кузбассовец лишился.

43-летний житель Анжеро-Судженска решил продать свою корову. Он разместил объявление об этом в интернете, и вскоре раздался телефонный звонок. Незнакомец заявил, что готов приобрести буренку. Даже не посмотрев на животное лично, покупатель собрался оплатить ее стоимость. А для этого попросил у жителя Анжеро-Судженска реквизиты карты. Примечательно, что продавца не смутило, что незнакомцу потребовались все реквизиты его счета, и он продиктовал их. А чуть позже пришла и эсэмэска. Правда, вместо сообщения о зачислении денег было сообщение о списании всех средств со счета.

Только тут кузбассовец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого. Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают кузбассовцев к бдительности, следует помнить, что для перевода денежных средств необходим только номер банковской карты. Никогда не сообщайте неизвестным трехзначный CVV-код, указанный на оборотной стороне карты, и не выполняйте никаких действий под их диктовку!

ИСТОЧНИК KP.RU