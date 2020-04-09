2020-04-09T07:39:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасским льготникам старше 60 лет выписывать и доставлять рецепты будут на дом

Мера принята для снижения риска распространения коронавируса
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасским льготникам старше 60 лет выписывать и доставлять рецепты будут на дом. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаКузбасским льготникам старше 60 лет выписывать и доставлять рецепты будут на дом. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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В Кузбассе льготникам старше 60 лет теперь выписывать и доставлять рецепты будут на дом. Мера начала действовать в целях профилактики коронавирусной инфекции.

- На дому или в специально отведенном помещении лечебного учреждения рецепты будут получать люди, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой группы, дети-инвалиды и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Более подробную информацию о получении льготных рецептов можно узнать в поликлинике по месту прикрепления.

Напомним, что рецепты, оформленные на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 (л) и предназначенные для отпуска лекарственных препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, действительны в течение 90 дней со дня оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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