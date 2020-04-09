В Кузбассе активизировались клещи

9 Апр 2020 2020-04-09T06:48:50+03:00

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В Кузбассе активизировались клеща, сообщили специалисты Роспотребнадзора. В связи с этим необходимо соблюдать меры профилактики.

Интенсивный рост активности клещей наблюдается в апреле, а пик активности прогнозируется в мае - начале июня.

-По данным оперативного еженедельного мониторинга на 2 апреля 2020 года зарегистрировано одно обращение в медицинские организации Кемеровской области по поводу присасывания клещей, - рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при выезде на природу необходимо соблюдать комплекс профилактических мер. Использовать одежду светлых тонов, на которой лучше видно клещей, с длинным рукавом, штаны заправлять в носки, носить головной убор. Следует избегать высокой травы и кустов, не садится на поваленные деревья, траву, не срывать цветы и ветки деревьев. Периодически стоит проводить взаимоосмотры, обращать внимание на наличие клещей на домашних животных, особенно после прогулки за городом, применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды.

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо обращаться в медицинские организации для решения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU