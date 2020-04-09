9 Апр 2020 2020-04-09T09:35:22+03:00

Еще 10 многодетных семей из Кузбасса получили технику для дистанционного обучения Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кузбассе в рамках благотворительной акции «Цифропомощь» продолжается обеспечение многодетных семей техникой для дистанционного обучения. Компьютеры получили еще 10 семей.

Предприятия-благотворители передали для помощи детям из многодетных семей восемь компьютеров, а также телефон и планшет. Таким образом, на сегодняшний день уже 15 семей получили необходимую для дистанционного обучения технику. Кроме того, добровольцы из детского технопарка «Кванториум-42» Кемерова ремонтируют оборудование обучающихся.

- Проект «Цифропомощь» организован волонтерами Регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю» и призван помочь школьникам, которые испытывают технические проблемы с организацией дистанционного обучения, получать образование без помех, - сообщили в департаменте образования Кузбасса.

Любой, у кого есть невостребованная компьютерная и мобильная техника в рабочем состоянии (год выпуска не ранее 2012 года), может передать ее волонтерам. Проконсультироваться можно по телефонам: 8 (384-2) 36-00-34, 8-905-075-50-90.

ИСТОЧНИК KP.RU