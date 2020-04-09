2020-04-09T09:37:09+03:00
Общество

Какие продукты подорожали в Кузбассе, а какие подешевели

Индекс потребительских цен представил Кемеровостат
Ирина АВТУШКО
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Какие продукты подорожали в Кузбассе, а какие подешевелиКакие продукты подорожали в Кузбассе, а какие подешевелиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кемеровостате рассказали, какие продукты больше всего подорожали за прошедший месяц в Кузбассе, а какие, наоборот, подешевели. Повысились цены на сахар, консервы и другие категории продуктов, а огурцы стали доступней.

Эксперты подсчитали, как выросли цены на продовольственные товары в марте в сравнении с февралем этого года. Так, существенно возросла стоимость сахара (+15,28 процента), помидоров (+19,96), лука (15,91), моркови (+14,23), лимонов (+14,51), яблок (+8,62), чеснока (+9,85), свеклы (+10,18), картофеля (+9,19), соли (+4,08), яиц (+4,89), мясных консервов (+3,62), охлажденных и мороженых кур (+5,67).

Напротив, подешевели свежие огурцы (-34,37), апельсины (-2,84), шоколад (-5,51), какао (-2,64), сухофрукты (-2,44), кальмары мороженые (-2,40).

Что касается цен на гречку, то в сравнении с февралем ее цена снизилась на 0,05 процента, однако поднялась на 9,42 процента в сравнении с декабрем 2019 года и на 60,88 процента в сравнении с мартом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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