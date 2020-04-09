2020-04-09T09:50:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах

Такая информацияраспространялась в Интернете
Ирина АВТУШКО
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Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцахПолиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах
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Полиция Кузбасса опровергло фейк о потенциально больных коронавирусом, которые сбежали из обсерватора «Притомье». Такая информация распространилась 8 апреля в Интернете.

-ГУ МВД России по Кемеровской области официально заявляет, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и являются недостоверными. Покинувшие обсерватор граждане получили право поменять место обязательной изоляции. Специалистами Роспотребнадзора им были выданы соответствующие предписания, на основании которых кузбассовцы направлены по местам жительства для прохождения двухнедельного карантина, - сообщили в ведомстве.

Стражи порядка в очередной раз напоминают, что распространение непроверенной общественно значимой информации, создающее угрозу общественному порядку и безопасности, влечет к административной и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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