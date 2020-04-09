2020-04-09T11:46:16+03:00
Общество

Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно

Доставка будет вестись до 12 апреля включительно
Ирина АВТУШКО
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Пенсия и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочноПенсия и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе получатели пенсий и социальных пособий все выплаты за апрель получат досрочно. Об этом сообщили в Кузбасском отделении Пенсионного фонда РФ.

Пенсионный фонд профинансирует доставку пенсий и пособий, чтобы они были выплачены в кратчайшие сроки. В связи с тем, что Почта России будет доставлять их до 12 апреля включительно, получателей просят находиться дома.

- Даже если выплатной день получателя приходится на вторую половину месяца, пенсия будет доставлена по месту жительства по 12 апреля включительно, - сообщили в областном отделении ПФР.

Если жители получают пенсии и социальные пособия через банк, то вне зависимости от даты получения пенсии деньги поступят к ним на счет досрочно, не позднее 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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