Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно
В Кузбассе получатели пенсий и социальных пособий все выплаты за апрель получат досрочно. Об этом сообщили в Кузбасском отделении Пенсионного фонда РФ.
Пенсионный фонд профинансирует доставку пенсий и пособий, чтобы они были выплачены в кратчайшие сроки. В связи с тем, что Почта России будет доставлять их до 12 апреля включительно, получателей просят находиться дома.
- Даже если выплатной день получателя приходится на вторую половину месяца, пенсия будет доставлена по месту жительства по 12 апреля включительно, - сообщили в областном отделении ПФР.
Если жители получают пенсии и социальные пособия через банк, то вне зависимости от даты получения пенсии деньги поступят к ним на счет досрочно, не позднее 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU