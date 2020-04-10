В Кемерове начали строить новый участок Комсомольского проспекта

10 Апр 2020 2020-04-10T07:33:21+03:00

Они будут завершены к концу строительного сезона

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В Кемерове приступили к подготовительным работам для строительства нового участка проспекта Комсомольского. Они ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда» и завершатся к концу нынешнего строительного сезона.

Всего дорожникам предстоит построить 0,9 километра дороги от кольцевой развязки с проспектом Химиков и 0,3 километра проспекта Ленина от дома № 164 до пересечения с новым отрезком Комсомольского. Ширина дороги составит 22 метра, пропускная способность будет достигать более 4 тысяч автомобилей в час.

Введение объекта в эксплуатацию позволит расширить дорожную сеть города и оптимизировать транспортные потоки в микрорайонах новой застройки Ленинского района.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным земляным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU