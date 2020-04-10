В Кемерове начали строить новый участок Комсомольского проспекта
В Кемерове приступили к подготовительным работам для строительства нового участка проспекта Комсомольского. Они ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда» и завершатся к концу нынешнего строительного сезона.
Всего дорожникам предстоит построить 0,9 километра дороги от кольцевой развязки с проспектом Химиков и 0,3 километра проспекта Ленина от дома № 164 до пересечения с новым отрезком Комсомольского. Ширина дороги составит 22 метра, пропускная способность будет достигать более 4 тысяч автомобилей в час.
Введение объекта в эксплуатацию позволит расширить дорожную сеть города и оптимизировать транспортные потоки в микрорайонах новой застройки Ленинского района.
В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным земляным работам.
ИСТОЧНИК KP.RU