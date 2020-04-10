В Кемерове на салют к Дню Победы потратят почти 600 тысяч рублей
Кемеровские власти готовы потратить на салют по случаю Дня Победы почти 600 тысяч рублей. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.
МАУ «Центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово» приступило к поиску подрядчика, который организует в столице Кузбасса праздничный фейерверк по случаю празднования 75-летия Победы. Аукцион объявлен 9 апреля, подать заявки на участие можно до 17 апреля.
Местом проведения салюта по традиции станет Университетский мост на проспекте Советском. О дате проведения заказчик обязуется проинформировать исполнителя не позднее, чем за три дня.
В перечне требуемых пиротехнических изделий указываются ряды в количестве пяти штук с высотой подъема 50-90 метров, не менее 10 батарей салюта высотой 45-90 метров, пиротехнические изделия «Шар» различного калибра в количестве от 30 до 210 штук с высотой подъема от 60 до 200 метров.
Объявленная цена контракта составляет 595 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU