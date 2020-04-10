10 Апр 2020 2020-04-10T09:00:32+03:00

В Кемерове на салют к Дню Победы потратят почти 600 тысяч рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Кемеровские власти готовы потратить на салют по случаю Дня Победы почти 600 тысяч рублей. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

МАУ «Центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово» приступило к поиску подрядчика, который организует в столице Кузбасса праздничный фейерверк по случаю празднования 75-летия Победы. Аукцион объявлен 9 апреля, подать заявки на участие можно до 17 апреля.

Местом проведения салюта по традиции станет Университетский мост на проспекте Советском. О дате проведения заказчик обязуется проинформировать исполнителя не позднее, чем за три дня.

В перечне требуемых пиротехнических изделий указываются ряды в количестве пяти штук с высотой подъема 50-90 метров, не менее 10 батарей салюта высотой 45-90 метров, пиротехнические изделия «Шар» различного калибра в количестве от 30 до 210 штук с высотой подъема от 60 до 200 метров.

Объявленная цена контракта составляет 595 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU