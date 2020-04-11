Кузбасскому подростку грозит 10 лет тюрьмы за любовь к траве
В Кузбассе подростку грозит серьезный уголовный срок за любовь к запрещенным веществам. Полицейские изъяли у него крупную партию марихуаны.
В Юрге полицейские получили информацию о том, что 18-летний житель деревни Зеледеево занимается заготовкой наркотикосодержащего растения. В ходе проверки данные сведения подтвердились.
В жилище молодого человека провели обыск и обнаружили полимерный пакет с марихуаной. Вес составил 200 граммов, что считается крупным размером. Как пояснил задержанный, коноплю он собирал в окрестностях деревни, перерабатывал и употреблял.
-В настоящее время следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Санкции статьи за хранение наркотиков предусматривают до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU