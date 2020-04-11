11 Апр 2020 2020-04-11T13:20:00+03:00

Кузбасскому подростку грозит 10 лет тюрьмы за любовь к траве. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Его обвиняют в хранении запрещенных веществ

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В Кузбассе подростку грозит серьезный уголовный срок за любовь к запрещенным веществам. Полицейские изъяли у него крупную партию марихуаны.

В Юрге полицейские получили информацию о том, что 18-летний житель деревни Зеледеево занимается заготовкой наркотикосодержащего растения. В ходе проверки данные сведения подтвердились.

В жилище молодого человека провели обыск и обнаружили полимерный пакет с марихуаной. Вес составил 200 граммов, что считается крупным размером. Как пояснил задержанный, коноплю он собирал в окрестностях деревни, перерабатывал и употреблял.

-В настоящее время следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Санкции статьи за хранение наркотиков предусматривают до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU