Паводок в Кузбассе проходит стабильно

11 Апр 2020 2020-04-11T15:08:37+03:00

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На реках Кузбасса сохраняется стабильная обстановка. Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, до опасных уровень осталось еще 1,5 – 2 метра. Лед пока есть на истоках рек. Так, на юге области на Томи от верховьев до Междуреченска - ледостав, подвижки.

Такая же картина в Таштагольском районе на Мрассу - выше поселка Усть-Кабырза. А ниже до самого устья на Мрассу уже наблюдается открытая вода.

-Вместе с гидрологами и областной противопаводковой комиссией мы мониторим ситуацию на каждой большой и малой реке, потому что весной даже маленький ручей может создать проблему, если протекает по населенному пункту, - сказал глава Таштагольского района Владимир Макута.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время на севере области вскроется оставшийся участок Кии. Пока в верховьях еще ледостав, но подвижки льда уже идут.

ИСТОЧНИК KP.RU