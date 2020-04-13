2020-04-13T15:01:30+03:00
Происшествия

В Кузбассе директор угольного холдинга подозревается в крупном коммерческом подкупе

Возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе директор угольного холдинга подозревается в крупном коммерческом подкупеВ Кузбассе директор угольного холдинга подозревается в крупном коммерческом подкупеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе генерального директора угольного холдинга подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в февраля 2020 года подозреваемый захотел наладить новый канал продажи угля за рубеж и увеличить прибыль организации. Для этого он предложил представителю польской фирмы сделку - за пять тысяч долларов продать уголь за границу по цене выше рыночной из расчета за тонну.

- Информация о коммерческом подкупе стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу, все дальнейшие встречи проходили под их контролем. Материалы о преступной деятельности генерального директора были переданы в следственные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Следователи провели обыски в жилище гендиректора, на его рабочем месте и у лиц, имеющих отношение к противозаконном сделкам. Также еще предстоит провести лингвистическую и бухгалтерскую экспертизы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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