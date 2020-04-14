2020-04-14T08:27:01+03:00
Общество

Новые автобусы, трамваи и троллейбусы получит Новокузнецк

Автобусы будут ездить на газомоторном топливе
Екатерина РОМАНОВА
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Новые автобусы, трамваи и троллейбусы получит город Новокузнецк. ФОТО: пресс-служба АПК.Новые автобусы, трамваи и троллейбусы получит город Новокузнецк. ФОТО: пресс-служба АПК.
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В скором времени Новокузнецк получит 85 автобусов на газомоторном топливе, а также 15 троллейбусов и 15 трамваев.

Вся новая техника поступит в город благодаря тому, что Новокузнецк вошел в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На обновление общественного транспорта направят порядка двух миллиардов рублей.

- Перевод общественного транспорта на газ и приобретение электротранспорта - важный шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев. - По госпрограмме в прошлом году мы закупили для Новокузнецка четыре автобуса на метане, а за счет средств местного бюджета приобрели два троллейбуса. Теперь получим серьезное финансирование по проекту «Чистый воздух». Уверен, к 2024 году достигнем плановых показателей и воздух в городе станет значительно чище.

Синие трамваи получат название "Новокузнецк". ФОТО: пресс-служба АПК.

Синие трамваи получат название "Новокузнецк". ФОТО: пресс-служба АПК.

Новые трамваи будут произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Часть вагонов будет белого цвета и будет носить название «Кузбасс», часть будет именоваться «Новокузнецк» и будет выкрашена в синий. В южную столицу Кузбасса вагоны поступят уже в конце мая, первыми в России.

Предполагается, что к 2024 году количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Новокузнецка снизится более чем на 20 процентов от уровня 2017 года. Кстати, в 2019 году количество выбросов уже превысило ожидаемое: вместо планируемых четырех процентов от уровня 2017 года их стало меньше на восемь процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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