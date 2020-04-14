2020-04-14T12:40:46+03:00
Общество

Сергей Цивилев подписал два решения о введении режимов ЧС

Режим ЧС вводится на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев подписал два решения о введении режимов ЧС. ФОТО: АПКСергей Цивилев подписал два решения о введении режимов ЧС. ФОТО: АПК
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На территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа вводится режим чрезвычайной ситуации. Такое решение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Во время заседания члены областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности рассмотрели две ситуации. Между поселками Алексеевка, Ананьино и Апанас Новокузнецкого района наблюдается подземное горение отвала отработанной породы. Подобная ситуация сложилась и на территории Киселевского городского округа, где горит отвал отработанной породы горного отвода шахты «Красный Кузбасс».

С 14 апреля, согласно решению комиссии, в обоих случаях вводится режим ЧС – до тех пор, пока не завершатся работы по ликвидации подземного горения. Главам территорий, среди прочих мер по ликвидации ЧС, необходимо не только информировать население о ходе работ, но и подготовить пункты временного размещения для возможной эвакуации живущих поблизости людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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